Mimar Sinan\'ın Tek Eseri: Kurşunlu Cami

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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde doğup büyüyen ve Osmanlı Devleti döneminde eşsiz eserler yapan Mimar Sinan'ın, memleketi Kayseri'ye yaptığı Kurşunlu Cami olarak bilinen Hacı Ahmet Paşa Camii, 451 yıldır ayakta duruyor.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde doğup büyüyen Mimar Sinan, Osmanlı Devleti döneminde eşsiz eserler yaptı. Anadolu'nun birçok yerinde cami, medrese, han, hamam ve köprü gibi eserleri bulunan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'ye 5 eser bıraktı. Bu eserlerden Gürcü Osman Paşa Cami, Gürcü Hamamı, Paşa Hamamı, Hüseyin Bey Hamamı ve Hacı Ahmet Paşa Cami vatandaşlar tarafından uzun yıllar kullanıldı. Mimar Sinan'ın günümüze ulaşan tek eseri ise halk arasında merkezi kubbesi kurşunla kaplı olması nedeniyle 'Kurşunlu Cami' olarak bilinen Hacı Ahmet Paşa Camii oldu. 1573 yılında inşa edilen bu cami 451 yıldır ayakta duruyor. Diğer 4 eser ise uzun yıllar önce yol genişletme ve meydan yapımı çalışmaları nedeniyle günümüze ulaşamadı.

Tarihçi Yazar Mustafa Cingil, "Mimar Sinan denince ilk akla gelen Kayserili oluşu, Kayseri denince Mimar Sinan akla gelir. Mimar Sinan yaklaşık 84 adet cami, 57 medrese ve yüzlerce han, hamam, köprüler yaptırmış. Fakat Osmanlı, Anadolu'ya pek eser vermemiş. Şu an da Kayseri'nin göbeğinde meydandayız. Meydanda saat kulesi ile valilik arasında Mimar Sinan'ın çok önemli bir eseri vardı. Gürcü Osman Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu camisi vardı. Gürcü Osman Paşa, Kanuni döneminde Konya Valisi ama Kayserilidir. Buraya da Mimar Sinan'a bir cami yaptırıyor. Fakat cami, zaman içinde yok olup gidiyor" ifadelerini kullandı.

'ÖNCE TARİHE SONRA ESERLERE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Mimar Sinan'ın, Kayseri'de günümüze ulaşan tek eseri hakkında bilgi veren Cingil, şöyle konuştu: "Önünde bulunduğumuz yapı Mimar Sinan'ın Kayseri'de kalan tek eseri. Bu eser halk arasında 'Kurşunlu Cami' olarak bilinir ama asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camii'dir. Mimar Sinan'ın toplamda Kayseri'de 2 cami ve 3 hamam olmak üzere 5 eseri vardı. Bu 5 eserden bir tek Kurşunlu Cami ayakta kalabilmiştir. Önce tarihe sonra eserlere sahip çıkmamız gerekiyor. Zaten bu ikisi birbirini tamamlar."