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Minik Kerimcan ve down sendromlu Halil İbrahim'in akülü araba sevinci

Adana'da minik çocuk akülü araba istedi, kapısına kadar götürüldü

Akülü arabayı hediye eden Ogün Sever Okur:

"Bende Kerimcan ve kardeşi kadar mutluyum"

"Benimde hiç akülü arabam olmamıştı"

Kerimcan Atay:

"Çok mutlu oldum"

ADANA - Adana'da 6 yaşındaki Kerimcan ve down sendromlu kardeşi Halil İbrahim'in akülü araba isteği gerçek oldu. Akülü arabalarını alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan işçi Celal ve ev hanımı Meryem Atay'ın çocukları Kerimcan ve down sendromlu Halil İbrahim ailesinden akülü araba istedi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Atay çifti çocuklarına akülü araba alamadı.

Hayırsever o isteği geri çevirmedi

Geçtiğimiz hafta mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur'un yanına giden Kerimcan, 'Benim down sendromlu kardeşim var. Akülü araba istiyoruz, bize alır mısın?' dedi.

O hayal gerçeğe dönüştü

Ogün Sever Okur, bunun üzerine birkaç gün sonra Kerimcan'ın istediği akülü arabayı alarak evlerine gitti. Kerimcan ve kardeşi Halil İbrahim'in akülü arabayı gördüklerindeki mutluluk ise yürekleri ısıttı. Akülü arabalarını alan çocuklar mahallede gönüllerince eğlendi.

"Ailenin durumu yoktu"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Kerimcan bana gelip 'Akülü araba istiyorum' dedi. Bende bunun üzerine aileyi araştırdım ve gerçekten durumları yoktu. Ayrıca Kerimcan'ın down sendromlu kardeşi vardı. Hemen akülü arabayı aldım ve ona getirdim" dedi.

"Benimde hiç akülü arabam olmamıştı"

Kerimcan'ın mutluluğu karşısında çok sevindiğini anlatan Okur, "Benimde küçükken hiç akülü arabam olmadı. Şuanda onun nasıl sevindiğini tahmin edebiliyorum. Güle güle kullansın. Şuanda ben de onun kadar çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Akülü arabayı alan Kerimcan Atay ise çok mutlu olduğunu ve kardeşiyle birlikte arabayı kullanacağını söyledi.