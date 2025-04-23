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Minik Vali'den Trafik Talimatı

Elazığ'da 4. sınıf öğrencisi Mustafa, vali koltuğunda emniyet müdürüne trafik görevi verdi.

23.04.2025 22:52
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Vali koltuğuna oturan minik Mustafa'nın ilk talimatı emniyet müdürüne oldu

ELAZIĞ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Elazığ Valiliği makamına oturan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i arayarak öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde, trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatı verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar protokol makamlarına oturdu. Elazığ Valiliği koltuğuna ise Çaba İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç oturdu. Makamı Vali Numan Hatipoğlu'ndan alan Kılıç'ın ilk talimatı ise İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e oldu. Telefon ile İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e bağlanan Kılıç, şehir asayişi hakkında bilgi alarak, öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatını verdi.

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Kaynak: İHA

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