Miniklerin Ekolojik Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Miniklerin Ekolojik Dönüşümü

İzmir'deki öğrenciler, yağmur suyuyla serada meyve sebze üretimi yaparak sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyor.

29.03.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ekolojik okul

Minikler, yağmur suyuyla serada üretim yaparak yeşil dönüşüme katkı sağlıyor

İZMİR - İzmir'de ortaokul öğrencileri, 'okulda çiftlik var' projesi kapsamında, depolanan yağmur suyunu kullanarak serada meyve ve sebze üretimi yapıyor. Elde edilen ürünler hem satılıyor hem de okulda beslenen hayvanlar için kullanılıyor. Proje ile sürdürülebilir üretime katkı sağlanması amaçlanıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk 'Sünger Okulu' unvanına sahip olan Mediha Mahmutbey Ortaokulu, yağmur suyu hasadı ile seracılık yaparak sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. İlk olarak 2019 yılında, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte hayata geçirilen 'okulda çiftlik var' projesi kapsamında, okul içerisinde bulunan serada 'çatı tipi yağmur suyu hasadı' uygulaması yapılıyor. Okulun çatı alanlarına düşen sular, yağmur gideri aracılığıyla depoda birikiyor. Depodaki sular daha sonra damlama sistemi aracılığıyla seraya ulaştırılıyor.

Birbirinden çeşit meyve ve sebze, miniklerin ellerinde üretiliyor

Öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan serada ise marul, çilek, roka, maydanoz, soğan ve biber gibi tarımsal ürünlerin üretimini yapıyor. Elde edilen ürünlerin bir kısmı satılıyor, bir kısmı okuldaki öğretmen ve öğrencilere dağıtılıyor, bir kısmı da bahçedeki tavşan ile tavukların beslenmesi için kullanılıyor.

"Doğaya karşı sevgi beslemeye başladılar"

Projeye dair bilgiler aktaran Fen Bilimleri Öğretmeni Evrim Karaca, "Projeye ilk su tasarrufu ile başladık. Çatı tipi yağmur suyu hasadı ile yağmur sularını depomuzda topladık. Çocuklar da serada ekim yapmaya başladı. Çocuklar, meyve ve sebzelerin üretim sürecinden sofraya gelene kadar tüm aşamaya tanıklık etti. Bütün sorumlulukları onlar aldı. Bu projede öğrencilerin akademik başarıları çok iyileşti. Davranışları güzelleşti. Çocuklar birlikte takım çalışması yaptı, sorumluluk aldı. Doğaya karşı inanılmaz bir sevgi beslemeye başladılar" diye konuştu.

"Şebeke suyunu kullanmıyoruz"

İlk olarak tere ekerek üretime başladıklarını ifade eden Karaca, "Zaman içerisinde soğan, marul gibi çeşitli meyve ve sebzeleri de ektik. Her sene çocuklardan gelen istekler doğrultusunda üretim yapıyoruz. Ne ekeceğimizi onlar belirliyor. Sulama yaparken şebeke suyunu kullanmıyoruz. Yağmur yağdığında depomuzda su doluyor. Yağmurun olmadığı zamanlarda da kuyu suyla sulama yapıyoruz. Bu sayede sürdürülebilir bir şekilde üretim yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Toprakla ilk defa bu kadar yakından ilgilendik"

Serada birçok ürünü yetiştirdiklerinden bahseden 6'ncı sınıf öğrencisi Eminenur Yantut, "Onları büyütürken çok eğlendik ve ürünler büyürken bizim içimizdeki sevgi de büyüdü. Toprakla ilk defa bu kadar yakından ilgilendik. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Doğayla aile gibi oluyoruz"

Bir diğer öğrenci İpek Kar da ürettikleri ürünleri evde de yediklerini ve kendi ürettiği ürünleri yemenin daha lezzetli olduğunu vurguladı. Kar ayrıca bu proje sayesinde sorumluluk bilinci kazandıklarını ve doğayla aile gibi olduklarını hissettiğini belirtti.

Topladıkları sebzelerle tavşanları besleyen ve projenin 'Tavşan Sorumlusu' seçilen Poyraz Erdoğan ise "Tavşanlar bana alıştı. Onları beslemeyi seviyorum. Kümeslerini temizliyorum" sözlerini ekledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahmutbey, Bornova, Güncel, Eğitim, Tarım, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miniklerin Ekolojik Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı

16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
23:48 Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı
22:24 Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:51 Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
20:35 Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:21 AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 17:54:29. #7.12#
SON DAKİKA: Miniklerin Ekolojik Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement