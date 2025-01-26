Miraç Kandili'nde Taksim Camisi'nde Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Miraç Kandili'nde Taksim Camisi'nde Anma Programı Düzenlendi

Miraç Kandili\'nde Taksim Camisi\'nde Anma Programı Düzenlendi

İstanbul Müftülüğü'nce, Miraç Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı' akşam namazının ardından başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Diyanet Akademisi Haseki Külliyesi Koro ekibi ilahi söyledi. İstanbul Müftü Yardımcısı Metin Akbaş, konuşmasında imtihan hayatına ve son dönemde yaşanan acı olaylara dikkat çekerek, Müslümanların birliğine vurgu yaptı. Program, dua ile sona erdi.

26.01.2025 22:46
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İstanbul Müftülüğünce, Miraç Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde "Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı" düzenlendi.

Kılınan akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Diyanet Akademisi Haseki Külliyesi Koro ekibi ilahi okudu.

İstanbul Müftü Yardımcısı Metin Akbaş, programda yaptığı konuşmada, "Bizleri ömrümüzün bu yılında da mübarek 3 aylara erdiren, İsra'yı, Miraç'ı idrak ettiren Rabbimize de hamdüsenalar olsun. Yüce yaradan hayatı bizler için imtihan kıldı. Elemiyle, kederiyle bazen sevinciyle, yoklukla, darlıkla Rabbim bu hayatı bizlere imtihan kıldı." diye konuştu.

Bir kaç gün önce Bolu'da meydana gelen elem verici olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Akbaş, "İmtihanın bir yüzü, başka elem verici olay, hep yüreklerimiz buruk. Yaklaşık 450 gün oldu. Bir buçuk yıla yakın oldu. Şehadet şerbetini içenlerin sayısı 46 bin civarı." dedi.

Akbaş, bütün insanlığın gözü önünde gökyüzünden bombalarla bir toplumun yok edildiğini belirterek, "Adeta soykırım yapılıyor. Beşikteki bebekler, masum kadınlar, siviller şehadete eriyor ve dünya sessiz. Bugün burada bizleri bir araya getiren konu 'İsra ve Miraç.' Bu iki mühim olayın, bu mucizenin vuku bulduğu mahal ise işte soykırımın gerçekleştiği, binlerce insanın şehit olduğu Mescid-i Aksa. Şimdi şu soruyu soralım. Hal böyleyken hadi Miracımızı idrak edelim ey İslam dünyası." ifadelerini kullandı.

Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olmak ile şereflendiklerini kaydeden Akbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimiz insanlık tarihinde öyle bir kardeşlik ihdas etti ki, ensar ve muhacir kardeşliği. Son safhası şu idi bir kardeşim can vermesin diye kendi canını feda edebilecek bir kardeşlik. Asırlar sonra 21'inci yüzyılda ümmeti Muhammedin geldiği noktayı görelim şimdi. Bir tarafta Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Diğer tarafta sessizliğe gömülmüş 2 milyar Müslüman. Miracımız mübarek olsun."

Program, konuşmanın ardından yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Miraç Kandili'nde Taksim Camisi'nde Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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