Mirziyoyev, Almanya ile Enerji Diyaloğu Önerdi - Son Dakika
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Mirziyoyev, Almanya ile Enerji Diyaloğu Önerdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Almanya ile enerji diyaloğunu geliştirme teklifinde bulundu.

17.09.2024 17:48
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, devlet kurumları yetkilileri ve uzmanların katılımıyla Orta Asya ülkeleri ile Almanya arasında enerji diyaloğunun geliştirilmesini teklif etti.

Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Astana'da düzenlenen Orta Asya-Almanya Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Orta Asya ile Almanya arasındaki ortaklığın geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, Almanya'nın demokratik değişimlere, sosyo-ekonomik reformlara, Orta Asya bölgesindeki işbirliğine ve entegrasyona verdiği sağlam ve sarsılmaz desteği takdir ettiklerini belirtti.

Mirziyoyev, " Berlin'deki ilk zirve ve bugünkü zirve, somut ve verimli sonuçlara ulaşmayı amaçlayan açık ve yapıcı diyaloğumuzu sürdürme yönündeki ortak arzumuzu bir kez daha teyit ediyor." dedi.

Almanya ile ilişkilerin derin tarihi kökenlere sahip olduğunu ve Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sağlanmasında önemli rol oynadığını kaydeden Mirziyoyev, bölgede son yıllarda meydana gelen köklü değişimlerin taraflar arasında karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin hızla geliştirilmesine hizmet ettiğini vurguladı.

Mirziyoyev, Orta Asya ile Almanya arasında stratejik bölgesel ortaklığın kurulmasının önemini vurgulayarak, öncelikli alanlardaki ortak faaliyetleri içeren uzun vadeli işbirliğini geliştirme konseptinin benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

Şevket Mirziyoyev, bu belgenin geliştirilebilmesi için Orta Asya-Almanya düşünce kuruluşları forumunun kurulması ve ilk toplantının gelecek yıl Hive kentinde yapılması konusunda teklifte bulundu.

Orta Asya ülkeleri ile Almanya arasında yatırım ve teknolojik işbirliğinin genişletilmesine yönelik bir "yol haritası"nın geliştirilmesinin önemini vurgulayan Mirziyoyev, önde gelen Alman şirketlerini ve bankalarını bölgede ortak projelerin uygulanmasında aktif olarak yer almaya çağırdı.

Mirziyoyev, Orta Asya ve Almanya Yatırımcılar ve Girişimciler Konsey'in oluşturulmasını, yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin çok taraflı hükümetlerarası bir anlaşmanın kabul edilmesi olasılığının araştırılmasını teklif ederken, ayrıca enerji bakanlıkları ve ilgili kurumların yetkililerinin, bilimsel araştırma kuruluşları ve sektör uzmanlarının katılımıyla Orta Asya ülkeleri ile Almanya arasında enerji diyaloğunun geliştirilmesini önerdi.

Ulaşım ve taşımacılığın yeterince gelişmemesinin taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi önünde önemli engel teşkil ettiğini kaydeden Mirziyoyev, bu bağlamda Alman tarafına, Orta Asya'yı Avrupa'ya bağlayan alternatif ulaşım koridorlarının geliştirilmesinde yer alma çağrısında bulundu.

Mirziyoyev, bu çerçevede bölgeler arasındaki transit potansiyelinin artırılması amacıyla gelecek sene bakanlar düzeyinde bir konferansın düzenlenmesini teklif etti.

Kaynak: AA

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