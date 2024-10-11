Mirziyoyev'den Mahtumkulu'ya Vefa

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, büyük Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin eserlerinin özünde "Dünyayı iyilik, dostluk, yardımlaşma, şefkat ve insanlık kurtaracak" düşüncesinin bulunduğunu belirtti.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılan Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, konferansın halklar arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi, ülkelerin birbirine yakınlaşması ve zengin manevi mirasın tüm dünyaya tanıtılmasında önemli bir adım olacağını ifade etti.

Mahtumkulu'nun yarattığı eserlerin dünya edebiyatında da önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Mirziyoyev, Hiva'daki Şergazihan medresesinde eğitim alan Mahtumkulu'nun Özbek halkı için de çok önemli bir şahsiyet olduğunu ve halk arasında çok sevilen şiirlerinin iki ülke halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da güçlenmesine hizmet ettiğini söyledi.

Mahtumkulu'nun eserlerinin özünde "Dünyayı iyilik, dostluk, yardımlaşma, şefkat ve insanlık kurtaracak" asil düşüncesinin vücut bulduğunu aktaran Mirziyoyev, "Bu anlamda Türkmen halkının kalbini ve ruhunu anlamak isteyenler, Türkmen halkının kararlılık, cesaret, dosta sadakat gibi yüksek vasıflarının kaynağını bilmek isteyenler, mutlaka Mahtumkulu'nun şiirlerini okumalıdır" diye konuştu.

Mirziyoyev, Türkmenistan'da inşa edilen Mahtumkulu Külliyesi'nin kardeş Türkmen halkının bilgeliği, hoşgörüsü ve maneviyatının parlak bir sembolü haline geldiğini kaydederek, bu politikanın tarafsız bir statüye sahip Türkmenistan'ın son 30 yılda devlet temellerinin güçlendirilmesi ve halkın refahının yükseltilmesi yolunda elde ettiği büyük başarılarını da yansıttığını vurguladı.