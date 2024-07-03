Mısır Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı revizyon gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mısır Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı revizyon gerçekleştirildi

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin oluşturduğu yeni kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı. Savunma, dışişleri, maliye ve petrol bakanlıkları da dahil olmak üzere 23 bakanlık değiştirildi.

03.07.2024 19:27
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Mısır Bakanlar Kurulu'nda savunma, dışişleri, maliye ve petrol bakanlıklarını içeren kapsamlı revizyon gerçekleştirildi.

Mısır resmi ajansının haberine göre, bir buçuk ay önce yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin oluşturduğu kabine üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Kabinede Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik, Çevre Bakanı Yasemin Fuad, İletişim Bakanı Amr Talat, Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi, Yüksek Öğrenim Bakanı Eymen Aşur ve Sulama Bakanı Hani Suveylim yerini korudu.

Yeni kabinede Savunma Bakanlığına Muhammed Zeki yerine Abdulmecid Sakr, Dışişleri Bakanı Samih Şukri yerine Bedr Abdulati, Maliye Bakanı Muhammed Muayyit'in yerine ise Ahmed Kucuk getirildi.

Elektrik kesintilerinin azaldığı ve enerji santrallerine doğal gaz arzını artırma çabalarına tanık olunan bir dönemde Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla'nın yerine de Kerim Bedevi atandı.

Mısır'da yayımlanan "El-Yevm es-Seba" gazetesinin haberine göre, Mısır tarihindeki en büyük revizyon olarak görülen bu uygulamada 31 bakanlıktan 23'ü değiştirildi.

Başbakan Medbuli, 3 Haziran'da hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye sunmuştu. İstifayı kabul eden Sisi, daha sonra yeniden Medbuli'ye yeni hükümeti kurma görevini vermişti.

Kaynak: AA

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