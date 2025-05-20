Mısır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Mısır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Mısır\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

20.05.2025 09:22
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.???????

Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinlikte, Türk, Filistinli ve Mısırlı gençler başta olmak üzere çok sayıda davetli bir araya geldi. Etkinlikte masa tenisi, bilek güreşi ve okçuluk gibi çeşitli spor müsabakaları gerçekleştirildi.

Bir şölen havasında geçen etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edildiğini hatırlatarak, gençliğin umudu ve geleceği temsil ettiğini vurguladı.

Sporun dostlukları pekiştirdiğini dile getiren Şen, "Milli takımlar ve kulüpler düzeyinde Türkiye ile Mısır arasında dostluk ve kardeşlik maçları organize etmeyi öngörüyoruz" dedi.

Diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle bu yıl Türkiye ve Mısır U-21 milli futbol takımları arasında dostluk maçı düzenleneceğini açıklayan Şen, bu kapsamda Mısır Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşerek faaliyetler planladıklarını belirtti.

Mısır'ın genç ve dinamik nüfusuna dikkati çeken Büyükelçi Şen, ülkenin sporda yetenekli bir gençliğe sahip olduğunu ifade etti. Mısırlı sporcu Adem Asil'in Türk bayrağı altında dünya jimnastik şampiyonu olduğunu hatırlatan Şen, "Asil, ortak gururumuzdur" dedi. Geçtiğimiz yıl Asil'in kendisini ziyaret ettiğini de hatırlattı.

Şen, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah ile Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in, Mısırlı ve Türk gençlerine ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bayramı'nın aynı zamanda Atatürk'ü Anma Günü olduğunu hatırlatan Şen, "Onu ve genç yaşta Türkiye için canlarını veren aziz şehitlerimizi, 15'lilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Büyükelçi Şen, Türk milli takımlarının Mısır'da düzenlenen bölgesel ve uluslararası turnuvalara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, katıldıkları her şampiyonada en kalabalık takımın genellikle Türk takımları olduğunu söyledi.

En son Kahire'de düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nı izlediğini ifade eden Şen, şampiyonada bazı Mısır kökenli Türk sporcuların da yarıştığını aktardı.

Şen, 19 Mayıs'ın aynı zamanda bir hürriyet ve istiklal günü olduğunu vurgulayarak, Atatürk'ün geleceği gençlere emanet ettiğini, Filistinli gençlerin de Filistin'in istiklal ve hürriyet mücadelesinin teminatı olduğunu söyledi.

Bu inançla Filistinli gençleri büyükelçilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Şen, Türkiye ve Mısır'ın Filistin'in özgürlük ve gelecek mücadelesine destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

Şen, Filistinli gençlerin, barış, güvenlik ve özgürlük içinde bir Filistin için mücadeleyi sürdüreceğine inandığını ifade ederek, " Gazze'de insanlık bir imtihan veriyor; bu, vicdanın ve hukukun sınavıdır. İsrailli çocuklar, kadınlar, gençler nasıl onurlu, özgür ve güvenli bir gelecek hakkına sahipse, Filistinli çocukların, kadınların ve gençlerin de aynı şekilde onurlu, özgür ve emin bir gelecek hakkına sahiptir" dedi.

Büyükelçi Şen, konuşmasının sonunda gençlere şu çağrıda bulundu: "İnsanlık onurundan, adaletten ve barış yolundan asla sapmayın."

Program sonunda AJet tarafından hediye edilen 3 uçak bileti için çekiliş yapıldı. Çekilişi, iki Mısırlı ve bir Filistinli genç kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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