Mısır'da Batık Şehir Eserleri Sergilendi

Mısır'da Akdeniz'in derinliklerindeki batık şehirden çıkarılan eserler, düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi ve İskenderiye Valisi Ahmed Halid, İskenderiye Ulusal Müzesi'nde "Batık Şehrin Sırları" adlı arkeolojik serginin açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed İsmail Halid, sergide çeşitli alanlardan çıkarılan 86 nadir eserin yer aldığını dile getirdi.

Sergide, Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından 2000 yılından bu yana Mısır'ın kuzeyindeki Abukir Körfezi'nden çıkarılan taşınabilir eserlerden oluşan bir koleksiyon ile İskenderiye'nin doğu limanındaki batık "Kraliyet kentinden" çıkarılan parçalar yer alıyor.

Sergideki heykel, çanak, çömlek ile mücevherler, Akdeniz'deki batık şehirde binlerce yıl önce yaşamış medeniyetlere ışık tutuyor.