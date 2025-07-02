Mısır'da Mavna Alabora Oldu

Mısır Petrol Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir mavnanın alabora olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Offshore Shukheir Oil Company'den (OSOCO) "Adam Marine 12" isimli mavnanın, Cebel Zeyt bölgesinde alabora olduğuna ilişkin bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Çalışma Bakanı Muhammed Cubran'ın, her iki bakanlıktan birer ekip ile durumu yerinde değerlendirmek, kurtarma çalışmalarını izlemek ve olaya yönelik alınan acil önlemleri değerlendirmek üzere kaza mahalline gitmek için yola çıktığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.