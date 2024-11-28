Mısır\'da Turist Teknesi Alabora Oldu

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KAHİRE, 27 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın güneydoğusundaki Kızıldeniz vilayetinin açıklarında iki gün önce alabora olan turist teknesindeki 7 kişiye halen ulaşılamadı.

Pazartesi günü alabora olan tekneden ilk gün 28 kişi kurtarılmıştı. Sonraki iki günde 5 kişi daha kurtarıldı ve 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle tekneden sağ olarak kurtarılanların sayısı 33'e yükseldi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Garib Abdulhafız çarşamba günü yaptığı açıklamada kayıp 7 yolcu ve mürettebatın bulunması için arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Teknedeki 44 yolcudan 13'ünün Mısır vatandaşı olduğu, 31'inin ise Almanya, İngiltere, ABD, Polonya, Belçika, İsviçre, Finlandiya, Çin, Slovakya, İspanya ve İrlanda'dan geldiği açıklandı.