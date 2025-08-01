Mısır'daki Mahkumlar İçin Basın Açıklaması

Konya'da Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER) tarafından, Mısır'da hapishanelerde tutuklu bulunan mahkumlara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

AYDER Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erdim, Aziziye Camisi önünde yaptığı konuşmada, buluşma sebeplerinin Mısır'ın acısını paylaşmak olduğunu söyledi.

Mısır'daki cezaevlerinde yaşananlardan herkesin haberi olması gerektiğini aktaran Erdim, şunları kaydetti:

"Allah Resulü 'Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin, gücünüz yetmiyorsa dilinizle, ona da gücünüz yetmez ise kalbinizle' diyor. Bu zulümlere eliyle müdahale eden kardeşlerimiz var aramızda. Bir zulüm ve kötülük var. Bunu size yaymak, anlatmak ve tebliğ etmek istiyoruz. Bu konudan haberdar olmanızı istiyoruz. Mısır'da 13 yıl önce yaşanan darbeden dolayı binlerce kişi öldürüldü. Yüzbinlerce kişi de cezaevlerine gönderildi. Orada insanlar açlığa, yüksek ışıklara maruz bırakılıyor."