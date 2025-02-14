Mısır'dan Gazze İçin Yeniden İmar Taahhüdü - Son Dakika
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Mısır'dan Gazze İçin Yeniden İmar Taahhüdü

Mısır, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistinlilerin topraklarında kalması için kapsamlı plan sundu.

14.02.2025 21:17
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Mısır, Filistinlilerin topraklarında kalmalarını ve yerlerinden edilmemelerini güvence altına alacak şekilde Gazze'nin yeniden imarı için kapsamlı bir plan sunma taahhüdünü yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesinin "Filistin halkının kendi topraklarında hayatta kalmasını garanti altına alacak, Gazze'nin yeniden inşası için kapsamlı bir vizyon sunma" yönündeki taahhüdünü ifade etti.

Açıklamalarda, Filistin meselesinin çözümü için sunulacak vizyonların "bölgedeki barış kazanımlarını tehlikeye atmaktan kaçınmaya özen göstermesi ve aynı zamanda Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesi yoluyla çatışmanın sebeplerini ve kökenlerini ele almaya çabalaması gerektiği" kaydedildi.

Bakanlık, ayrıca "iki devletli çözümün (Filistin ve İsrail) uygulanmasının, bölgedeki halklar arasında istikrar ve birlikte yaşamayı sağlamak için tek yol olduğunun" altını çizdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün devlet televizyon kanalı Al-Mamlaka TV'ye verdiği röportajda Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik "Arap-Mısır-Filistin planı" olduğunu söylemişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Gazze İçin Yeniden İmar Taahhüdü - Son Dakika

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