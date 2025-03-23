Mısır'dan Lübnan ve İran'a Güvenlik Mesajı - Son Dakika
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Mısır'dan Lübnan ve İran'a Güvenlik Mesajı

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan ve İranlı mevkidaşlarıyla bölgedeki güvenlik sorunlarını görüştü.

23.03.2025 15:07
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KAHİRE, 23 Mart (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı iki ayrı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdulati cumartesi günü Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile gerçekleştirdiği görüşmede Lübnan devletine, ulusal kurumlarına ve güvenlik sorunları karşısında istikrarına verdikleri desteği bir kez daha vurguladı. Bakan ayrıca Lübnan halkının güvenlik, emniyet ve istikrarını tehdit edebilecek her türlü eylemi reddettiklerini yineledi.

Lübnan'ın güneyinde ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğinin önemine işaret eden Abdulati, İsrail güçlerinin tam ve koşulsuz olarak geri çekilmesi ve Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını eksiksiz uygulamasının sağlanması çağrısında bulundu. Bakan, bu kararın "herhangi bir ayrım olmadan tüm taraflarca tam ve eş zamanlı olarak uygulanması gerektiğini" vurguladı.

Abdulati, aynı gün İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede de bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Gazze, Lübnan ve Yemen'de tırmanan gerilimin kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden bakan, bölgede bu kritik aşamada itidalli davranılması ve halihazırda gergin olan durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir adımdan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Kızıldeniz'deki güvenlik endişelerine de değinen Abdulati, bölgede seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemine dikkat çekti. Bakan, bölgesel istikrarsızlık nedeniyle Süveyş Kanalı gelirlerinde yaşanan düşüşün Mısır ekonomisi üzerindeki ciddi etkileri olduğunu kaydetti.

Abdulati, bölgede sükunetin yeniden sağlanması ve şiddet ve çatışma döngüsünün önlenmesinin büyük önem taşıdığını yineledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır'dan Lübnan ve İran'a Güvenlik Mesajı - Son Dakika

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