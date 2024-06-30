Mısır Dışişleri Bakanı, Somali ile işbirliğini ele aldı

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Somalili mevkidaşı Ahmed Muallim Fiqi ile ikili işbirliğini güçlendirme olanakları ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şukri'nin, başkent Kahire'de Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Mısır ve Somali arasındaki ilişkinlerin tüm yönleriyle ele alındığı aktarılan açıklamada, ikili işbirliğini güçlendirme imkanlarının da konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Şukri ve Fiqi'nin ayrıca bölgesel ve Afrika Boynuzu'ndaki son gelişmeleri ele aldıkları vurgulandı.

Puntland eyalet yönetimi ile Somali hükümeti arasındaki gerginlik

Etiyopya ile Somali'nin yarı özerk bölgelerinden biri olan Puntland eyaleti arasında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşma imzalaması sonrası Puntland eyalet yönetimi ile Somali hükümeti arasında gerginlik patlak vermişti.

Anlaşma sonrası Somali hükümeti, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisi'ni sınır dışı etme ve iki konsolosluğunu da kapatma kararı aldığını duyurmuş, Puntland eyaleti ise kararı tanımadığını açıklamıştı.

Puntland yönetiminden yapılan açıklamada, Somali hükümetinin, milletin birliğini ve Somali devletinin oluşumunu sağlayan anayasayı ortadan kaldırdığı belirtilerek, "Mogadişu'nun 4 Nisan'da anayasayla ilgili aldığı karar, Somali halkının çıkarına değil Puntland halkına yönelik düşmanlık, nefret ve kışkırtma temelindeydi ve Somali'nin federalleşmesini engellemeye yönelikti." ifadesi kullanılmıştı.