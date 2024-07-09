Mısır Donanması, Orta Doğu'da deniz eğitimlerini üstlendi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Mısır donanmasının, Orta Doğu'da çok uluslu deniz eğitimlerini icra eden 154. Görev Gücü komutanlığını üstlendiğini bildirdi.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mısırlı Tuğamiral Heysem Halil'in Ortak Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 154. Görev Gücü komutanlığını üstlenmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Orta Deniz Kuvvetlerine bağlı 154. Görev Gücü'nün Mayıs 2023'te kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Mısır'ın söz konusu komutanlığı alan üçüncü ülke olduğuna işaret edildi.

Mısır donanmasının, 30 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'daki Ortak Deniz Kuvvetlerinin merkezinde düzenlenen törenle 154. Görev Gücü komutanlığını devraldığı hatırlatılan açıklamada ayrıca, 154. Görev Gücü komutanlığı görevlerini tamamlayan Ürdün Kraliyet Donanması Komutanı Albay Eymen en-Naimat ve ekibine teşekkür edildi.

Ortak Deniz Kuvvetlerine bağlı 154. Görev Gücü, Orta Doğu'da çok uluslu denizcilik eğitimlerinde önemli rol oynuyor.