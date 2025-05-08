Mısır Genelkurmay Başkanı Ankara'da

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa'yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathi Khalifa'yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" ifadelerine yer verildi.
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