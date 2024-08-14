Mısır ile Somali arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır ile Somali arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, askeri işbirliği protokolü imzaladı. İki lider, siyasi, güvenlik ve ekonomik bağların güçlenmesi konusunda istekli olduklarını vurguladı.

14.08.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ile Somali arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ülkeyi ziyaret eden Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud katıldı.

Müzakere oturumunda Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve egemenliğini destekleyici ve içişlerine müdahaleyi reddedici pozisyonda olduğunu söyledi.

Somali Devlet Başkanı Mahmud, gelecek dönemde Mısır ile siyasi, güvenlik, ekonomik bağların daha fazla güçlenmesi konusunda istekli olduklarını vurguladı.

İki liderin, askeri işbirliği protokolü imzalanmasının yanı sıra, Kahire ile Mogadişu arasında karşılıklı direkt uçuşların başlaması ve Somali'nin başkenti Mogadişu'da Mısır Büyükelçiliği'nin yeni yerinin açılışı gibi ikili işbirliğini derinleştiren karşılıklı adımların atılmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin gelecek dönemde Afrika Boynuzu bölgesinde istikrar ve güvenliğin yerleşmesi yönünde çalışmayı sürdürmek ve karşılıklı koordine ve istişareleri yoğunlaştırmak konusunda mutabık oldukları ifade edildi.

Somali Devlet Başkanı Mahmud, dün Mısır ve Somali arasında güvenlik, savunma işbirliği ve iki ülke arasındaki tarihi bağların güçlendirilmesi hedefli görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: AA

Somali, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ile Somali arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:07:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır ile Somali arasında askeri işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement