Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı askeri operasyonun vahim sonuçları olacağını uyardı - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı askeri operasyonun vahim sonuçları olacağını uyardı

Mısır, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yapacağı askeri operasyonun vahim sonuçları olacağını uyardı

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yapacağı askeri operasyonun ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. İki ülke arasındaki gerilim artarken, Mısır, İsrail'i operasyonun vahim sonuçları konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

11.02.2024 20:43
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Mısır, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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