Mısır, İsrail'i Kahire'ye davet etti - Son Dakika
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Mısır, İsrail'i Kahire'ye davet etti

Mısır, İsrail\'i Kahire\'ye davet etti

Mısır, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri devam ediyor. Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere İsrail müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılmasının da beklendiği aktarıldı. Davetin süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

29.04.2024 10:09
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Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesi ve ateşkese ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla devam eden müzakereler çerçevesinde bugün bir İsrail heyetini Kahire'ye davet ettiği öne sürüldü.

Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed"in haberine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere İsrail müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılmasının da beklendiği aktarıldı.

Mısırlı kaynaklara dayandırılan haberde, davetin süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

Mısırlı bir kaynak, "Davet edilen İsrail heyetinin, karar almadan veya resmi pozisyon sunmadan, Hamas'ın taleplerine yanıt vermekle yetkilendirilmesi bekleniyor." dedi.

Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası görüşmeleri için 26 Nisan'da Tel Aviv'e gitmişti.

Kamil'in, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği dile getirilmişti.

İsrail müzakere heyeti, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan bir öneriyi Güvenlik Kabinesi'ne sunmuştu.

Söz konusu teklifte "İsrail'in, kadınlar, yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olan hastaların bulunduğu 33 esirin serbest bırakılmasını talep edeceği" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'i Kahire'ye davet etti - Son Dakika

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