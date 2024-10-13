Mısır, Nil Su Anlaşması'na Yeniden İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Mısır, Nil Su Anlaşması'na Yeniden İşbirliği Çağrısı Yaptı

Mısır, Nil Nehri havzası ülkelerine Entebbe Anlaşması'na ilişkin işbirliği çağrısında bulundu.

13.10.2024 18:16
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Mısır, Nil Nehri havzası ülkelerine "Entebbe" Anlaşmasına ilişkin konumlarını gözden geçirme ve bölge ülkelerinden hiçbirinin su hissesinin zarar görmemesi için yeniden işbirliğine dönme çağrısı yaptı.

Mısır Sulama Bakanı Hani Suveylim, 7. Kahire Su Haftası kapsamında basın toplantısı düzenledi.

"Entebbe Anlaşması'nı imzalayan Nil havzası ülkelerini, pozisyonlarını gözden geçirmeye ve ülkelerin su hisselerine zarar vermeyecek şekilde yeniden işbirliği konusunu gündeme getirmeye çağırıyoruz." diyen Suveylim, ülkesinin, söz konusu anlaşmayla ilgili toplantılara katılacağını dile getirdi.

Toplantıların tüm ülkeleri kapsaması ve hiçbir ülkenin çıkarına zarar vermemesi gerektiğini kaydeden Suveylim, Mısır'ın su tüketiminin yüksek olduğunu ve mevcut su miktarının yeterli gelmediğini bu nedenle de Nil Nehri sularının bir metreküpünden bile taviz vermeyeceklerini ve mevcut haliyle Entebbe Anlaşmasını reddettiklerini aktardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 7. Kahire Su Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada, Nil Nehri'nin, Mısır'ın su ihtiyacının yüzde 98'ini karşıladığını ve su kaynaklarını korumanın Mısır için bir varoluş meselesi olduğunu söylemişti.

Mısır ve Sudan arasındaki Nil Suları Ortak Daimi Teknik Otoritesi dün yaptığı ortak yazılı açıklamada, anlaşmaya taraf olmadıkları ve anlaşmanın da uluslararası sözleşmeler hukukuna aykırı olması nedeniyle Entebbe Anlaşmasının kendileri için bağlayıcı olmadığını belirtmişti.

Nil Nehri havzasında yer alan 10 ülkeden 7'si 2010 yılında "Entebbe Anlaşması" olarak bilinen ve Nil Nehri üzerinde yapılacak herhangi bir proje için Mısır'ın iznini gerektirmeyen bir anlaşma imzalamış, Mısır ve Sudan anlaşmayı reddetmişti. 2011 yılında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Güney Sudan ise anlaşmayı imzalayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Nil Su Anlaşması'na Yeniden İşbirliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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