Mısırlı yetkililer, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin ilerlediğini belirtti

Mısırlı üst düzey yetkililer, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılmasına ilişkin dolaylı olarak yürütülen görüşmelerin zorluklara rağmen ilerlediğini belirtti.
Al-Qahera News televizyonu, Mısırlı üst düzey yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Gazze'de ateşkes için başkent Kahire'de yürütülen görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
ABD, Mısır, Katar ve Hamas Hareketinden yetkililerin katıldığı görüşmelerin "Ramazan ayında Gazze'de ateşkes sağlanmasını amaçladığı" ifade edildi.
"Görüşmelerin zorlukla ilerlediğine" dikkat çekilen haberde, "Görüşmeler halen devam ediyor. Anlaşma sağlanamadığını söylemek yanlış olur." denilerek müzakerelerin devam ettiği kaydedildi.
İsrail basını, İsrail tarafının ateşkesle ilgili görüşmeler yapmak için Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini istediğini ve Kahire'ye İsrail heyetinin gitmeyeceği bilgisini vermişti.
İsrail medyası: Hamas'tan cevap bekleniyor
İsrail'in Kanal 13 televizyon kanalı ise, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve taraflar arasındaki esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini duyurdu.
Kahire'de yürütülen görüşmelerin "çöktüğü" şeklindeki haberlere karşılık, "Durumda bir değişiklik yok." açıklamasıyla sürecin devam ettiği teyit edildi.
Taraflar arasındaki müzakereler
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.
Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas hareketi ve ABD'nin katılımıyla başladığını ve devam edeceğini duyurmuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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