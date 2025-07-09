MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta Temaslarda Bulundu

09.07.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalın, Bağdat'ta Irak yönetimiyle terör ve sınır güvenliği konularını görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" başta olmak üzere karşılıklı sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla atılacak ortak adımlar ele alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, dün ikili temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gitti.

Bağdat'ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia es-Sudani ile görüşen Kalın, ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile bir araya geldi. Görüşmeye Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

MİT Başkanı Kalın, Bağdat temasları kapsamında ayrıca Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" başta olmak üzere karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla atılacak ortak adımlar ele alındı. Irak yönetimi görüşmede her seviyede Türkiye'ye tam desteğini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik işbirliği imkanları ile iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

MİT Başkanı Kalın'ın temaslarında, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar da gündeme geldi. Taraflar, ateşkes sürecine ilişkin son durumu ele aldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu ve ITC yöneticileriyle de bir araya gelen Kalın, Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki güvenlik durumu ve seçim hazırlıklarına ilişkin de bilgi aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İbrahim Kalın, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Bağdat, Güncel, Terör, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Bihar’da büyücülük iddiası: 5 kişi yakılarak öldürüldü Bihar'da büyücülük iddiası: 5 kişi yakılarak öldürüldü
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu İşte Mehmet Engin Tüter’in ilk ifadesi Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi
Fenerbahçe’de 3 imza birden Fenerbahçe'de 3 imza birden
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Fenerbahçe Beko’da ayrılık resmileşti Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti
İmamoğlu ’sahte diploma’ davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu İmamoğlu 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Zehra Kınık davasında yeni gelişme Baba şikayetini geri çekti Zehra Kınık davasında yeni gelişme! Baba şikayetini geri çekti
Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı arttı Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı arttı
TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti
Fenerbahçe Jhon Duran’ı Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiyle tanıttı Fenerbahçe Jhon Duran'ı Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiyle tanıttı

08:34
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık
MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
08:18
Grok’a soruşturma Erişim engeli için BTK’ya başvuru yapıldı
Grok'a soruşturma! Erişim engeli için BTK'ya başvuru yapıldı
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
07:19
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
14:50
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
14:45
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
14:29
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
14:17
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
14:08
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
14:00
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
13:30
17 yıl sonra Sivasspor’a veda eden Ziya Erdal’dan kulübüne sert tepki
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 09:38:21. #7.12#
SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.