MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü

Geniş Video İzle

Son dönemde terör örgütüne ağır darbeler indiren MİT'ten bir nokta operasyon daha geldi. Irak'ın kuzeyine çıkarma yapan Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

24.07.2024 10:23  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye'de terör örgütü PKK/KCK'lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli'yi etkisiz hale getirdi.

MİT 3 TERÖRİSTİ TAKİP EDİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildi. Ancak, Süleymaniye'de de MİT'ten kaçamadı.

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
Hidayet Resuli.

MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayilkod Hidayet Resuli'nin faaliyetlerini uzun süre takip etti. MİT, örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izledi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi. Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
İrfan Zendi.

PKK/KCK'NIN GÜVENLİ KALESİ MİT TARAFINDAN DEVRİLDİ

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

MİT\'ten Irak\'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK\'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü

Ömer Fırat, Operasyon, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Enes Aydin: elinize saglik sabah sabah ne iyi geldi :))) 93 2 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Ferhat eser yasta 12 0
  • Egemen Seymen: Ateşi bol olsun. 77 3 Yanıtla
  • Kaan Alp elanur123: oh Allah'ım sayıları artsın inşallah 74 3 Yanıtla
  • Taner Avcı: gebertildi deseniz daha iyi olurdu 72 3 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin Vatanın Yiğit Evlatları. Her Birinizin Alnından öpüyorum. Sizi İşinizi Bilirsiniz. Fazla söze hacet yok 64 3 Yanıtla
  • İsmail Sel: elinize saglik Allah ayaginiza tas degdirmesin 46 3 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Tanrı Tükü korusun 34 10 Yanıtla
    İshak Klein: Adamsın!.. 1 1
  • Zakir Ülkü: eline sağlık 39 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:57:00. #1.12#
SON DAKİKA: MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement