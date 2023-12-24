MİT\'ten nokta atış! PKK\'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi

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MİT, Suriye sınır hattında konuşlu güvenlik güçlerimize yönelik tacizlerin sürdüğü Aynularab'da, PKK/ YPG sözde AynularabSorumlusu Bahoz Afrin kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi.

KANLI SALDIRI ARAYIŞINDAYDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Ayn El Arab'da PKK/YPG'ye geçit vermiyor. MİT, Bahoz Afrin kod adlı teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize ettiğini tespit etti. Sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat alınan Suriye uyruklu sözde sorumlulardan Bahoz Afrin kod adlı terörist öncelikli hedef listesine eklendi.

NOKTA ATIŞIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sınır hattındaki güvenlik güçlerimize yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde saha ajanlarından istihbarat alan MİT, Bahoz Afrin kod adlı teröristi takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen Bahoz Afrin için düğmeye basıldı.

Terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Ayn El Arab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.

SÖZDE AYNULARAB SORUMLUSUYDU

Örgütün Suriye'de alan hakimiyeti sağladığı dönemde katılım sağlayan Bahoz Afrin kod adlı terörist 2019 itibarıyla tabur, ardından da cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2021 yılı itibarıyla bölge yönetimine giren Bahoz Afrin kod adlı terörist, sözde Ayn El Arap/Batı cephesi sorumlusu oldu. Güvenlik güçlerimize ve sınırlarımıza yönelik eylem arayışlarını sürdüren Bahoz Afrin kod adlı terörist etkisiz hale getirildiği süreçte sözde Ayn El Arap sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.