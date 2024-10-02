Miyazaki Havalimanı'nda Bomba Patladı - Son Dakika
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Miyazaki Havalimanı'nda Bomba Patladı

Miyazaki Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patlaması sonucu uçuşlar askıya alındı.

02.10.2024 15:20
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Japonya'daki Miyazaki Havalimanı'nın pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD üretimi bir bombanın infilak etmesi sonucu uçuşlar askıya alındı.

Resmi Kyodo haber ajansına göre yetkililer, Miyazaki Havalimanı'nın pistinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Polis, kimsenin yaralanmadığı patlamanın ardından havalimanı personeline bölgeyi tahliye etme talimatı verdi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın ardından olay yerinde inceleme yapıldığı ve pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir delik oluştuğu aktarıldı.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ekipleri de patlamanın nedenini öğrenmek için olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, patlamaya havalimanının pistinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ABD üretimi bir bombanın yol açtığını bildirdi.

Hayaşi ayrıca, tüm uçuşların askıya alındığını aktardı.

Kyodo'nun haberine göre, eskiden Japon İmparatorluğu Donanmasının üslerinden biri olan havalimanı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış ABD yapımı bombaların bulunmasından sık sık etkilenmiş; havalimanında 2011'de 2, 2021'de ise patlamamış bir bomba bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Miyazaki Havalimanı'nda Bomba Patladı - Son Dakika

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