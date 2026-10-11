MKE, Burundi Genelkurmay Başkanı ve Güney Afrika, Fas heyetlerini ağırladı - Son Dakika
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MKE, Burundi Genelkurmay Başkanı ve Güney Afrika, Fas heyetlerini ağırladı

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MKE, Burundi Genelkurmay Başkanı ve Güney Afrika, Fas heyetlerini ağırladı
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MKE, Burundi Genelkurmay Başkanı ile Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas'ın savunma müsteşarlarını ağırladı. Görüşmelerde heyetlere şirketin yatırımları, ürünleri ve tarihi hakkında bilgi verildiği, iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği belirtildi.

(ANKARA) - MKE, Burundi Genelkurmay Başkanı ile Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas'tan savunma yetkililerinin kurumu ziyaret ettiğini bildirdi. MKE'den yapılan açıklamada, görüşmelerde heyetlere şirketin yatırımları, ürünleri ve tarihi hakkında bilgi verildiği, iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği belirtildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) sosyal medya hesabından "Güney Afrika, Fas ve Burundi'den şirketimize önemli ziyaretler" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas'ın Savunma ve Askeri Gaziler Bakanlığı Savunma Müsteşarları ile Burundi Genelkurmay Başkanını Şirketimizde ağırladık. Gerçekleştirilen görüşmelerde heyetlere yatırımlarımız, ürünlerimiz ve tarihimiz hakkında detaylı bilgi verirken iş birliği fırsatlarını da değerlendirme imkanı bulduk."

Kaynak: ANKA
Güney AfrikaDiplomasiBurundiSavunmaEkonomiGüncelDünyaFasMKESon Dakika

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