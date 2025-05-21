MOD10 Gençlik Orkestrası İstanbul'da Performans Sergiledi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi MOD10 Gençlik Orkestrası, İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı. Performanslarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan orkestra üyelerini tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Evlatlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerdeki yetenekli gençlerin katılımıyla, öz kaynaklarıyla oluşturduğu MOD10 Gençlik Orkestrası, İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Gençlik Haftası'nda "Gençlik Orkestraları Buluşmaları" kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda performans sergileyen MOD10 Gençlik Orkestrası, Şef Umut Ayral yönetiminde Türk müziğinin en seçkin eserlerine hayat verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yeteneğin bir araya geldiği orkestralarla şehrin kültür sanat hayatına katkı sunduklarını söyleyen Başkan Akın, şöyle konuştu:

"Şehrimizin sosyal hayatını geliştirmek adına yaptığımız çalışmalarla hem yetenekli gençlerimize fırsat veriyor hem de Balıkesir'imizin adını tüm yurtta ve dünyada duyuruyoruz. Gençlik Haftası'nda şehrimizde düzenlediğimiz etkinliklerin yanı sıra İstanbul'da bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alan MOD10 Gençlik Orkestra'mızın her bir yeteneği bizleri çok gururlandırdı. Bu yetenekli gençlerimizi gönülden kutluyorum. Bizler Kuvayımilliye'nin evlatlarıyız. Bu kentin evlatları her şeyin en güzelini hakediyor."