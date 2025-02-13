Modi, Elon Musk ile Görüştü

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki ABD'li milyarder Elon Musk, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ile ABD'de bir araya geldi.

Modi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlarda, görüşmelere dair bilgi verdi.

Başbakan Modi, Musk ile görüşmesinde uzay ve teknoloji gibi çeşitli konuları ele aldıklarını belirterek, Hindistan'ın "minimum hükümet, maksimum yönetim" ilkesini ileri taşıma çabalarını Musk ile paylaştığını aktardı.

Waltz'u "her daim Hindistan'ın dostu" olarak nitelendiren Modi, görüşmelerde savunma, teknoloji ve güvenliğin Hindistan-ABD ilişkileri açısından öneminin değerlendirildiğini kaydetti.

Modi, paylaşımında, yapay zeka, yarı iletkenler ve uzay gibi alanlarda işbirliği potansiyeline dikkati çekti.

Gabbard ile görüşmesinde kendisini yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiğini belirten Modi, Gabbard'ın "her zaman savunucusu olduğu Hindistan-ABD dostluğunu" çeşitli yönleriyle ele aldıklarını aktardı.