Moğolistan Cumhurbaşkanı Hülagü Han'ın Sarayını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Hülagü Han'ın Sarayını Ziyaret Etti

Moğolistan Cumhurbaşkanı Hülagü Han\'ın Sarayını Ziyaret Etti

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Türkiye ziyareti sırasında Aladağ Sarayı kalıntılarını ziyaret etti ve kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şaban Doğan, yapılan çalışmaları ve bulguları paylaşarak bu alanın Moğolistan'da büyük ses getirdiğini belirtti.

18.01.2025 18:18  Güncelleme: 18:24
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, beraberindeki heyet ile Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi'nde İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han'a ait Aladağ Sarayı kalıntılarını ziyaret etti. Burada Kırgız Türkleri tarafından atlılarla karşılanan Moğolistan Cumhurbaşkanı, alanda kurulan çadıra geçti. Buluntuların sergilendiği çadırda kazı çalışmalarını yürüten bilim insanlarından bilgi alan Moğolistan Cumhurbaşkanı, çevredekiler tarafından da ilgiyle takip edildi.

'ÇALIŞMAMIZ MOĞALİSTAN'DA BÜYÜK SES GETİRDİ'

Diğer yandan kazı çalışmalarında görev alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, Aladağ Sarayı kalıntılarına ilişkin bilgi verdi. 2019 yılında Moğolistan Devlet Üniversitesi ile kurdukları Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk ve Moğol kültürüne dair araştırma ve incelemeler yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Doğan, "2022 yılında kaynaklarda adı geçen, zikredilen fakat nerede olduğu bilinmeyen Hülagü Han tarafından yaptırılan bir sarayın peşine düştük. Gerek literatür taramalarımız gerekse de saha ve yüzey araştırmalarımız bizi buraya getirdi. 2022'de şu an bulunduğumuz sahanın Hülagü Han tarafından 1259-1265 yılları arasında yaptırılan ve yazlık saray olduğunu ispat ettik. Sadece bununla da kalmadı. Alanda bir sarayımızı da bulduk. Bunun dışında da bozkır şehir kültürünün izlerine rastladık. Dolayısıyla çalışmamız, Moğolistan'da büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh da Türkiye ziyareti kapsamında burayı özellikle görmek istedi. Bugün de kendisini alanda ağırladık. Bir yerleşim yeri ve saray kalıntısı. Arkeolog arkadaşlarımız şunu söylüyor; bozkır geleneğinin, geleneksel inşa tekniklerinin kullanıldığı Anadolu'daki tek örnek ve Batı'daki en uç örnektir. Çalışmalarımız bundan sonra da yoğunlaşarak devam edecek. 15, 20 yıl burada çalışılması gerektiği düşüncesindeyiz. Amacımız, burayı arkeolojik olarak tamamen çalıştıktan sonra belki bir rekonstrüksiyonla canlandırıp, turizme kazandırmak" dedi.

Haber: Van -

Kaynak: DHA

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