Mojsilovic ve Ulutaş'tan KFOR İşbirliği Görüşmesi

Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi.
Yakında görevini devretmeye hazırlanan Ulutaş ile görüşen Mojsilovic, Sırbistan ve KFOR arasındaki işbirliğini ele aldıklarını aktardı.
Mojsilovic, KFOR'un görev bölgesinin hassas olduğuna işaret ederek, Priştine yönetiminin Kosova'nın kuzeyindeki etnik yapıyı değiştirmek istediğini savundu.
Ulutaş'a gösterdiği profesyonellik için teşekkür eden Mojsilovic, yeni görevlerinde başarılar diledi.
Türkiye, KFOR'un 10 Ekim 2023'te aldığı komutasını 11 Ekim'de devredecek. KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenecek devir teslim töreninde KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye geçecek.
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