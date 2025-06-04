Moldova, AB Üyeliği İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Moldova'nın Birliğe üyeliği için sene sonuna kadar bütün fasılların açılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Kos, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Moldova Başbakanı Dorin Recean, AB-Moldova Ortaklık Konseyi ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Kos, Moldova-AB ilişkilerinin "tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu" söyleyerek AB Komisyonunun 1. küme "Temeller", 2. küme "İç pazar" ve 6. küme "Dış ilişkiler" konusunda Moldova'nın gelişimini inceleyen raporları üye ülkelere gönderdiğini aktardı.

Kos, Moldova'nın üyeliği için "en kısa zamanda" 1. kümenin açılmasını istediklerini belirterek "Yıl sonuna kadar tüm kümelerin paralel olarak açılması için hazırlıklar devam ediyor." dedi.

Kallas da buradaki konuşmasında, Moldova'nın AB'nin Somali ve Bosna'daki misyonlarına katkıda bulunduğunu ve ülkenin AB'ye üye olma hedefinde "iyi ilerleme" kaydettiğini söyledi.

Rusya'nın Moldova "hava sahasını ihlal ettiğini, enerjiyi şantaj aracı olarak kullandığını ve ülke demokrasisine müdahalede bulunduğunu" savunan Kallas, Moskova'nın ülkede yaklaşan parlamento seçimlerini "etkilemek için para, içerik ve baskı gibi araçları kullanmasının muhtemel olduğunu" öne sürdü.

Moldova Başbakanı Dorin Recean da "insani kriz yaratmaya yönelik dış müdahaleler ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimler" gibi zorlukların üstesinden geldiklerini ifade ederek "Hedefimiz çok net. Yıl sonuna kadar (AB'yle) tüm müzakere fasıllarını açmayı hedefliyoruz." dedi.

AB, Mayıs 2021'de aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

Moldova, 3 Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunmuş, AB Konseyi 14 Aralık 2023'te bu ülkeyle üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.