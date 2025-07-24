Moldova Büyükelçisi'nden ATO'ya Veda

Türkiye'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a veda ziyaretinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, ziyaretteki konuşmasında, Türkiye ile Moldova arasındaki dış ticaret hacminin 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu ifade etti.

Moldova ile Türkiye arasında Gagavuz Türkleri'nin merkezde yer aldığı bir dostluk bulunduğuna dikkati çeken Baran, "Ancak bu yakınlık, ticari ilişkilere yeterince yansımış durumda değil. İki ülke arasındaki ticaret, turizm ve yatırım ilişkileri daha da güçlendirilebilir. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği tekstil, mobilya sektörlerini kapsayacak şekilde geliştirilebilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Baran, savunma sanayisinin merkezi olan Ankara'nın, makine üretimi, mobilya ve tekstil sektörlerinde öne çıktığının altını çizdi.

Croitor da Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğun ortak ticari ilişkilerle gelişip güçleneceğine işaret ederek, ATO Başkanı Baran başkanlığındaki bir heyeti ülkesine davet etti.