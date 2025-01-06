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Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği, Kiev yönetiminin izlediği yıkıcı siyasetin, Moldova'da enerji krizini körüklediğini belirtti.

Büyükelçilik, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesindeki doğal gaz krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgede 1 Ocak itibarıyla Rus doğal gazının kesildiği ve bu sebeple durumun kötüleştiği kaydedilen açıklamada, "Kişinev yönetiminin Gazprom ile ilişkilerinde yaşanan sorunları kasıtlı olarak göz ardı etmesi, bölgedeki krizin ana nedeni. Bununla birlikte, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy yönetiminin yıkıcı siyaseti, Moldova'da enerji krizini körüklüyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Transdinyester bölgesindeki durumun Batı ve Ukrayna tarafından suni olarak oluşturulduğu" vurgulandı.

Transdinyester bölgesine, Rus doğal gazı Ukrayna üzerinden sevk ediliyordu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmayı reddettiğini ve bu sebeple Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu 1 Ocak'ta bildirmişti.

Gazprom ayrıca, Moldova'ya borcunu ödemediği için doğal gaz sevkiyatını 1 Ocak'ta durdurduğunu bildirmişti.