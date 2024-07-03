Moritanya'da Göstericilerin Gözaltında Ölümü

Güncel

Moritanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını protesto eden göstericilerden 3 kişinin, gözaltında hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kaedi şehrinde, 29 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 1 Temmuz'da düzenlenen ve ikinci olan Bayram el-Dah Abed'in destekçilerinin katıldığı protestolar "kargaşa olayları" olarak nitelendirildi.

Gösterici sayısının fazla olmasının gözaltı koşullarını da zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, üç göstericinin gözaltında öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bu kişilerin ölüm nedenlerini belirlemeye yönelik şeffaf bir soruşturma yürütme ve soruşturma sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirme taahhüdünde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası gerilim

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da 29 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Muhammed Veled Gazvani oyların yüzde 56,12'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimde yüzde 22,10 oyla ikinci olan Abed ise sonuçları tanımayacağını açıklayarak destekçilerini protesto etmeye davet etmişti.

Başkent Nuakşot başta olmak üzere birkaç şehirde protestolar düzenlenmiş, ülkede mobil internet hizmeti kesilmişti.