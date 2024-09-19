Mortada: Netanyahu bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor - Son Dakika
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Mortada: Netanyahu bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor

Lübnan'ın Büyükelçisi Mortada, İsrail'in savaş suçları işlediğini ve bölgeyi tehlikeye attığını söyledi.

19.09.2024 13:18
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Lübnan'ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi amaçları için ülkesini savaşa sokmak istediğini belirterek "Bu nedenle, tüm bölge Netanyahu'nun siyasi kaderine rehin edilmiş durumda." dedi.

Mortada, Sky News kanalında katıldığı yayında, Lübnan'da elektronik cihazların patlatılmasıyla düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu saldırıları İsrail'in düzenlediğini söyleyen Mortada, Birleşmiş Milletlere (BM) göre, silahlı bir grubun üyesi ya da sivil olmaları fark etmeksizin, eş zamanlı ve ayrım gözetmeksizin sivillerin hedef alınmasının "savaş suçu" teşkil ettiğini vurguladı.

Mortada, "Bu cihazları kimin kullandığını ve cihazların çevresini önceden biliyorlardı ve buna rağmen Lübnan'da 5 bin cihazı patlatarak çocukları, sivilleri ve Hizbullah'la ilişkisi olmayan insanları öldürdüler." diye konuştu.

İsrail'in geçmişte de benzer savaş taktikleri kullandığına işaret eden Mortada, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte de benzer savaş suçları işlediler ve şimdi yine işliyorlar. Bölgeyi bir yıldır kaçınmaya çalıştığımız topyekun savaşın eşiğine getiriyorlar. Ne yazık ki, koalisyonunun düşmesi ve mahkemede yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalma riskini bertaraf etmek için ülkesini sürekli savaş durumuna sokmak isteyen İsrail Başbakanı ile karşı karşıyayız. Bu nedenle, tüm bölge Netanyahu'nun siyasi kaderine rehin edilmiş durumda."

"İsrail, ateşkes görüşmelerini baltalamak için elinden geleni yapıyor"

Lübnanlı Büyükelçi Mortada, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin de "Ne yazık ki İsrail hükümeti, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini baltalamak için elinden geleni yapıyor." dedi.

İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir savaşın eşiğine getirdiğini belirten Mortada, bu olası savaşta herkesin zarar göreceğinin altını çizdi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

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