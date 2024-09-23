Moskova'da Türk İhracatına Tanıtım

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Moskova'da düzenlenen gıda fuarında bölge ihracatında ön plana çıkan Türk somonu, fındık, çay ile yaş meyve ve sebzeyi tanıttı.

DKİB'den yapılan açıklamada, Moskova'da 17-20 Eylül arasında düzenlenen ve gıda sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan World Food Moscow Fuarı'na stantlı katılım sağlandığı belirtildi.

Fuarda Doğu Karadeniz'in öne çıkan ihraç ürünleri fındık, Türk somonu, yaş meyve sebze ve çayın tanıtımının yapıldığı aktarılan açıklamada, henüz ihracatında istenilen seviyeye ulaşılamamış ancak potansiyel taşıdığı değerlendirilen köme, fındık kreması ve peynir çeşitleri gibi ürünlerin de tadımı yaptırılarak, değerlendirmeler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun bölgenin hem yaş meyve sebze hem de su ürünleri sektöründe önemli ihraç pazarı olduğuna işaret edilerek, ihracatın daha da artırılması, bölgede faaliyet gösteren gıda imalatçısı firmaların Rusya pazarından daha fazla pay almalarının sağlanması amacıyla Moskova'da düzenlenen fuara her yıl katılım sağlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Ticaret Müşaviri Ahmet Onur Öztürk'ün de fuarda DKİB standını ziyaret ederek, bölge ihracatına ilişkin bilgi aldıkları belirtilen açıklamada, DKİB yetkililerinin gıda sektöründe iştigal eden bölge firmaları için iş bağlantısı kurulması adına da hem Rus hem de diğer fuar katılımcısı ülkelerden iş adamlarıyla görüşme yaptıkları aktarıldı.???????