Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 143'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 143'e çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'ta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi. Saldırı sonrasında yaralananların tedavisi devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.

27.03.2024 23:57  Güncelleme: 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 143'e çıktı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, internet sayfasında, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölenlerin listesini güncelledi.

Listede, güncellemenin ardından 143 kişi yer aldı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a çıktığını bildirmişti.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

Kaynak: AA

Moskova, 22 Mart, Rusya, Rusya, Saldırı, Güvenlik, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 143'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bahçeşehir Koleji, Pallacanestro Varese'ye deplasmanda mağlup oldu
    00:40 Bahçeşehir Koleji, Pallacanestro Varese'ye deplasmanda mağlup oldu

    FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Pallacanestro Varese'ye deplasmanda 81-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyodu önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta dengeyi kaybetti ve devreyi geride kapattı. Üçüncü periyotta tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte üst üste atışları kaçırarak mağlubiyete engel olamadı. İkinci maç 3 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

  • Beşiktaş'ta Yasak Yerden Dönüş Kaza Getirdi
    00:40 Beşiktaş'ta Yasak Yerden Dönüş Kaza Getirdi

    Beşiktaş'ta hafif ticari araç, yasak yerden dönüş yaparken motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Murat Kurum: İstanbul'u sorunlarından kurtarmak için geliyoruz
    00:39 Murat Kurum: İstanbul'u sorunlarından kurtarmak için geliyoruz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi açık ara kazanacaklarına dair motivasyon gördüğünü belirterek, İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatli kadrolarla geldiklerini söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin iradesini ülkenin geleceğinden yana koyacağını ifade etti.

  • 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü
    00:36 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü

    Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uşak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi ise gözaltına alındı.

  • Google Pixel 9 Pro XL Tasarımı ve Ekran Boyutu Ortaya Çıktı
    00:33 Google Pixel 9 Pro XL Tasarımı ve Ekran Boyutu Ortaya Çıktı

    Google, Pixel 9 serisine Pixel 9 Pro XL modelini eklediğini duyurdu. Pixel 9 Pro XL, büyük ekran isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkacak. Pixel 9 ve 9 Pro modelleri arasında teknik anlamda bir fark olmayacak gibi görünüyor. Ekran boyutları ise Pixel 9 modeli için 6.03 inç, Pixel 9 Pro modeli için 6.1 inç ve Pixel 9 Pro XL modeli için 6.5 inç olacak. Pixel 9 serisi hakkında diğer teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak Adaptive Touch özelliği ve Qi2 şarj teknolojisinin beklentiler arasında olduğu söyleniyor.


00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
22:18 Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti’ye mi katıldı İşte meselenin aslı Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı
21:12 CHP lideri Özel’den, Sarıyer Belediye Başkanı’na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin CHP lideri Özel'den, Sarıyer Belediye Başkanı'na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin
20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:30 Aziz Yıldırım, 2 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’a katılmayacak Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 00:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 143'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement