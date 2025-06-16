MOSSAD'a Casusluktan Dava

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) çalışmalarıyla MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesince gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Liridon Rexhepi ile Yıldıray Boztepe hakkında "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9'ar aydan 35'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kosova uyruklu sanık Liridon Rexhepi'nin, 24 Ağustos 2024'te Antalya Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedildi.

Rexhepi'nin İsrail İstihbarat Servisi'nin kasası olarak faaliyet gösterdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "casusluk" suçundan Başsavcılıkça haklarında işlem yapılan ve MOSSAD'a çalıştığı belirlenen yerli ve yabancı kişilerle para transferlerinin bulunduğu, bu transferlerin de istihbari bilgiler elde etme amaçlı yapıldığı belirtildi.

İddianamede, Rexhepi'nin MOSSAD ile iştirak halinde İstanbul'da yaşayan bir kısım Filistin uyruklu kişilerin yaşadıkları bölgelerin dron yoluyla fotoğraf ve video çekimini yaptırmak suretiyle "casusluk" faaliyetlerinde bulunduğu vurgulandı.

Filistinlilerin bulunduğu sitelerin çekiminin yapılması karşılığında ücret pazarlığı

İddianamede, Rexhepi'nin hedefindeki kişilerin çekimini yapması için para gönderdiği sanık Yıldıray Boztepe hakkında yapılan araştırmalara da yer verildi.

İ.K. ile M.K. isimli kişilerin Büyükçekmece'deki evlerinin çevresinde dron ile çekim yapan bir kişiyi görmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundukları kaydedilen iddianamede, söz konusu şikayetin ardından "İsrail istihbarat mensupları tarafından haklarında bilgi toplandığı ve bu eylem neticesinde silahlı saldırıya uğradıkları" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edildiği belirtildi.

İddianamede, olayla ilgili "şüpheli" olarak ifadesi alınan F.K.K'nin beyanında, dron ile çekim işini "Havadayız.com" firmasının sahibi sanık Yıldıray Boztepe'den aldığını söylediği belirtildi.

Sanık Boztepe'nin cep telefonundaki mesajlarında, söz konusu çekim talebini kimliği belirlenemeyen "Abdullah" isimli kişiden aldığı aktarılan iddianamede, bu kişi hakkında MOSSAD'a çalıştığı konusunda istihbari tespitler olduğu ve her seferinde farklı isimler kullandığı kaydedildi.

İddianamede, Boztepe'nin mesajlarında, özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve genellikle Büyükçekmece ile Başakşehir civarında oturan Filistin vatandaşlarının bulunduğu sitelerin çekiminin yapılması karşılığında, çekim ücreti için pazarlık yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, yine Boztepe'nin mesaj içeriklerinde, çekim yapılan sitelerin güvenlik noktaları, kat durumları ve katlardaki kişilere ilişkin adres bilgilerine nasıl ulaşılabileceğine ilişkin konuşmalar bulunduğu belirtildi.

Söz konusu çekim sonrası sanık Liridon Rexhepi adına "Ardit Lusufi" ve "Festim Lusufi" isimli kişiler tarafından sanık Boztepe'ye para transferi yapıldığı anlatılan iddianamede, Boztepe'nin, Rexhepi ve kimliği tespit edilemeyen "Abdullah" isimli kişiyle birlikte hareket ederek "casusluk" suçunu işledikleri kaydedildi.

Boztepe, kendisine para gönderen yabancı kişilerle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Boztepe, profesyonel olarak dron ile video ve fotoğraf çekim işi yaptığını, 2020'de Abdullah isimli kişinin yabancı telefon hattından kendisine ulaşarak bir arsaya ait çekim yapmasını istediğini anlattı.

Boztepe, çekim üzerinden para kazandığı için isteği kabul ettiğini, bu kişiyle daha sonra birkaç kez daha çekim işi için anlaştığını, anlaştıkları ücretin "Western Union" üzerinden farklı kişiler tarafından gönderildiğini, bu kişilerin "Abdullah" ile birlikte çalıştığını düşündüğü için şüphelenmediğini kaydetti.

Çekim yapılacak yerlerin yakınlarında bulunan ikametleri, sitelerin katlarını veya dairelerin detayını çekmemeye özen gösterdiğini iddia eden Boztepe, Büyükçekmece'deki olayla ilgili M.K. ve İ.K'yi tanımadığını, kendisine para gönderen yabancı kişilerle bağlantısının bulunmadığını ve bu kişileri de tanımadığını öne sürdü.

"Farklı eylemlerin gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir"

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Tüm bu sebeplerle şüphelilerin ülkemizde bulunan ve İsrail istihbaratının hedefi olan kişilere ait bilgi, belge, ikamet bilgileri ve görüntüleri dahil olmak üzere, gizli bilgi kategorisinde değerlendirilen bilgileri ele geçirerek İsrail istihbarat görevlileri ile paylaştıkları, özellikle İsrail'in hedefinde olan kişilerin toplu olarak bulundukları ve yaşadıkları yerlerin tespit edilmeye çalışıldığı, dolayısıyla bir sonraki aşamada bu şahısların infaz edilmesi ve kaçırılması da dahil farklı eylemlerin gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir."

İddianamede, sanıklar Liridon Rexhepi ve Yıldıray Boztepe'nin "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9'ar aydan 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.