Mossad Başkanı ve CIA Direktörü Hamas ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda görüştü - Son Dakika
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Mossad Başkanı ve CIA Direktörü Hamas ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda görüştü

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William Burns, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda muhtemel bir anlaşmayı görüşmek için bir araya geldi. Mossad Başkanı Barnea, CIA Direktörü Burns ile görüşürken, Burns'ün Barnea'ya, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması için Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi. İsrail yönetimi, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukları kapatmak için aracılarla temaslarını sürdürüyor.

09.03.2024 23:15
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İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William Burns, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda muhtemel bir anlaşmayı görüşmek için bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Mossad adına yapılan yazılı açıklamaya göre, Mossad Başkanı Barnea, CIA Direktörü Burns ile görüştü.

Nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmede, Burns'ün Barnea'ya, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması için Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukların kapatılması için aracılarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinliler ile İsrail arasındaki dolaylı müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mossad Başkanı ve CIA Direktörü Hamas ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda görüştü - Son Dakika

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