Mossad Direktörü Hamas'ın teklifini iletmek için Doha'ya gitti

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın liderlik ettiği resmi heyetin, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifine Tel Aviv'in yanıtını iletmek ve dolaylı müzakereler için bugün Doha'ya gittiği bildirildi.
İsrail'den Kanal 12'nin televizyonunun haberine göre, Mossad Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki İsrail müzakere heyeti Hamas'ın ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifine Tel Aviv'in yanıtını iletmek ve dolaylı müzakereler için bugün Doha'ya gidiyor.
Katar'a giden İsrail heyeti, müzakereleri yürütebilmesi için güvenlik kabinesi tarafından yetkilendirildi.
Kanal 13'ün İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "müzakerelerin uzun ve zorlu geçeceği, güvenlik kabinesi ve hükümetin müzakere heyetine istediği tüm yetkileri tanımadığı" aktarıldı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Hamas, 14 Mart'ta Mısır ve Katar ile Kahire'de yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takası için yeni bir teklif sunduğunu açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirmiş, ordunun Gazze Şeridinin güneyindeki Refah'a saldırı planlarını onayladığını duyurmuştu.
Hamas ve İsrail arasında en büyük anlaşmazlıkların başında, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes talebine rağmen" İsrail'in "geçici bir ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesinin" geldiği aktarılıyor. Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı belirtiliyor.
İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
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