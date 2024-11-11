Motamedi ve Rembrandt Trio, CSO Ada'da

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İran müziğinin dünyada çok dinlenen sanatçılarından Mohammad Motamedi ve Hollanda'nın önde gelen caz topluluklarından Rembrandt Trio, CSO Ada Ankara'da 10 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon, İran şiirini caz ile harmanlayan kültürel buluşmaya ev sahipliği yapacak.

İran müziğinin beğenilen yorumcularından Mohammad Motamedi, Hollanda'nın önde gelen caz topluluklarından Rembrandt Trio ile yeni albümleri "İntizar"dan eserleri, Ankaralı müzikseverler için söyleyecek.

Geleneksel Pers müziğine olan katkıları ve uluslararası ödülleriyle bilinen Motamedi, aynı zamanda ney de üflüyor.

Motamedi, 2017'de Avrupa Caz Ödülleri'nde "Yılın En İyi Caz Topluluğu" ödülünü kazandı ve caz müziğinin sınırlarını zorlayan birçok projeye imza attı.

Grup, caz müziğinin temel yapısını korurken Batı klasik müziği ve Orta Doğu müziği gelenekleriyle yaptığı işbirlikleriyle dikkati çekiyor.

Rembrandt Trio ve Mohammad Motamedi, 10 Aralık salı akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.