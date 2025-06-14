Motosiklet Kafe Müşterilerine Çarptı

Gaziosmanpaşa'da motosikletin bir kafede oturan müşterilere çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 500 Evler Caddesi'nde 12 Haziran'da bir motosikletli kurye, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafenin dış bölümünde bulunan masalara ve müşterilere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kurye ve bazı müşteriler yere düştü.

Hafif yaralanan kurye ve müşterilere kafe çalışanları yardım etti.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden kuryenin kafede oturanlara çarptıktan sonra devrildiği, bazı müşterilerin de yere düştüğü görülüyor.

Kafe çalışanı İdris İbrahimov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müşteriler burada oturuyordu. Kurye direksiyon hakimiyetini kaybedip müşterilere çarptı, kendisi de devrildi. Tezgahlar vardı onları da devirdi. Herkes panik içerisindeydi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Çok korktum, hemen dışarı fırladım." ifadelerini kullandı.