Motosikletliye 36 Bin Lira Ceza

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Kartal'da, polis uygulama noktasından ters istikamete girerek kaçan motosikletliye toplam 36 bin 300 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal sahil yolundaki polis uygulama noktasından ters istikamete girerek kaçan motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletin plakasından kimliğini belirlediği A.E.O'yı yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araç tescil belgesini araçta bulundurmamak", "ölçülere aykırı plaka takmak", "tescil plakasında değişiklik yapmak", "yazı, işaret, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak", "aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması", "birden fazla şerit değiştirilmesi", "kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi", "yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak", "yakın takip", "akrobatik hareketler yapmak," "saygısızca araç kullanmak" ve "sigortasız araç kullanmak" maddelerinden toplamda 36 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.