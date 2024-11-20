Motosikletliye 36 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Motosikletliye 36 Bin Lira Ceza

Kartal'da ters yönde giden motosikletliye toplam 36 bin 300 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

20.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da, polis uygulama noktasından ters istikamete girerek kaçan motosikletliye toplam 36 bin 300 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal sahil yolundaki polis uygulama noktasından ters istikamete girerek kaçan motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletin plakasından kimliğini belirlediği A.E.O'yı yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araç tescil belgesini araçta bulundurmamak", "ölçülere aykırı plaka takmak", "tescil plakasında değişiklik yapmak", "yazı, işaret, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak", "aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması", "birden fazla şerit değiştirilmesi", "kara yollarında araçların ters istikamette sürülmesi", "yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak", "yakın takip", "akrobatik hareketler yapmak," "saygısızca araç kullanmak" ve "sigortasız araç kullanmak" maddelerinden toplamda 36 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Güncel, Polis, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletliye 36 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletliye 36 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.