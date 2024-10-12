Motosiklette Kediyle Tüp Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Motosiklette Kediyle Tüp Dağıtımı

Geniş Video İzle

Konya'da tüpçü Osman Gürğan, kedisi Al Capone ile motosikletle sipariş teslim ediyor.

12.10.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüpçünün motosiklet tutkunu kedisi: Servise gidiyorlar, omzunda gezdiriyor

Konya'da tüp ve su satışı yapan kişinin motoruna binen kedisi onunla birlikte servise gidiyor, arkada oturan kedi görenleri şaşırtıyor

KONYA - Konya'da tüp ve su satışı yapan bir kişi, müşterilerinin siparişini motosiklette arkasında oturan kedisiyle beraber götürüyor. Sabah erken saatte mesaiye kedisiyle başlayan motosikletli tüpçü Osman Gürğan, cins kedisiyle görenleri şaşırtıyor.

Konya'da 30 yıldır merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesinde tüp ve su satıcılığı yapan 42 yaşındaki Osman Gürğan, sahibi olduğu British Shorthair cinsi kedinin 4 yavrusundan birisini kulağının kırık olması nedeniyle sahiplendi. Kedi yavrusuna 'Al Capone' ismini veren Osman Gürğan, müşterilerinin siparişini götürürken kedisini de bir an yanından ayırmıyor. Motosikleti ile servise çıkan Gürğan, kedisini de yolcu koltuğuna alarak siparişleri beraber götürüyor. Müşterilerin de yüzünü güldüren 'Al Capone' motosiklet koltuğunda mesaisini tamamlıyor.

"Benimle beraber, motorda sabah akşam gelmeye başladı, bu şekilde ayrılmaz olduk"

Müşterilerine giderken kedisini yanından ayırmayan Osman Gürğan, "Bizde kedinin babası var. Kedimizi komşumuzun kedisi ile çiftleştirdik, 4 yavru oldu. Bu kedilerin üçünün kulağı dik, birinin kulağı kırık olarak dünyaya geldi. Bu yavru sütten ayrıldıktan sonra biz aldık. O günden itibaren benimle beraber. Motorda sabah akşam gelmeye başladı. Benimle sürekli servislere geliyor. Omzuma oturuyor, bu şekilde ayrılmaz olduk. Servise gittiğimiz müşterilerimiz de memnun. Herkes sempati duyuyor. Trafikte giderken motosiklette benim arkamda oturuyor ve orada benimle her yere geliyor. Artık bizim elemanımız, kendi içimizden birisi gibi oldu. Beraber akşama kadar sürekli servis yapıyoruz" dedi.

"Kedili tüpçü, kedili sucu ve kedili marketçi olduk"

Sipariş götürdüğü müşterilerin de kedisini sevdiğini anlatan Osman Gürğan, "Motorun üzerinde görenler de seviyor. Bu mahallede 30 yıldır esnafız. Mahallelinin de hoşuna gidiyor. Kedi zararsız, sevecen bir hayvan. Tüpçü, sucu ve marketçiyken, şimdi kedili tüpçü, kedili sucu ve kedili marketçi olduk. Bundan da memnunuz. Bazı anılarımız var. Bazen de beni uyarıyor. Bir gün müşterim servisi acele istemişti, motosiklet ile hızlı giderken kedim benim arkamdan patisiyle vurarak yavaşlattı, birkaç kere böyle oldu. Bir nevi korudu bizi, can dostu gibi bir şey. Ben hayvanları çok severim. Benim muhabbet kuşlarım da var. Onlara da zarar vermiyor, onlarla birlikte dururlar. Hayvanları çok severim" diye konuştu.

Osman Gürğan'ın müşterileri ise bu durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Konya, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklette Kediyle Tüp Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:13:48. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklette Kediyle Tüp Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.