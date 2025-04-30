Mozambik'te Adam Kaçırma Krizi - Son Dakika
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Mozambik'te Adam Kaçırma Krizi

Başsavcı Letela, polis ve yargının suçlara karıştığını ve adam kaçırma vakalarının arttığını belirtti.

30.04.2025 19:36
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Mozambik Başsavcısı Americo Letela, ülkede artan "adam kaçırma" vakalarının önlenmesinde devletin yetersiz kaldığını belirterek, bazı polis ve yargı mensuplarının bu suçlara karıştığını açıkladı.

Mozambik Parlamentosu'nda milletvekillerine bilgi veren Başsavcı Letela, ülkedeki bazı polis ve yargı mensuplarının adam kaçırma olaylarının planlanmasına dahil olduğunu söyledi.

Letela, suç örgütlerinin adalet kurumlarına sızma eğiliminde olduğunu ifade ederek, "Bu durum suçla mücadelede büyük engel oluşturuyor ve soruşturmalardaki zafiyetlerin adam kaçırmalarla mücadelede etkili sonuç alınmasını engelliyor." dedi.

Güney Afrika Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (ISS) danışmanı Borges Nthamire ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, adam kaçırma olaylarından en çok Mozambik ve Güney Afrika ülkelerinin etkilendiğini ifade etti.

Nthamire, fidye için adam kaçırmanın Mozambik'te yaklaşık 20 yıldır yaygın olduğunu aktararak, "Polisin yetersizliği ve bazı ajanların suça karışması, failleri daha da cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Kurbanların çoğunlukla Asya kökenli iş insanları olduğunu belirten Nthamire, bu kişilerin gündüz vakti kaçırıldığını, haftalarca hatta aylarca rehin tutulduğunu ve fidye ödenmeden serbest bırakılmadığını kaydetti.

Nthamire, fidyenin gecikmesi halinde bazı kurbanlara işkence yapıldığını ve öldürüldüklerini aktardı.

Mozambik'te 250'den fazla kaçırma vakası kaydedildi

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2011'den bu yana en az 250 adam kaçırma vakası kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanı Paul Chachime, parlamentoya yaptığı açıklamada, bakanlığın polis teşkilatını suç şebekelerinden temizlemek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ocak 2024'ten bu yana polis mensupları hakkında en az 514 disiplin soruşturması açıldığını bildiren Chachime, 73 polisin ise suçları nedeniyle görevden ihraç edildiğini duyurdu.

İş dünyası kaçırma olaylarından endişeli

Mozambik İş Dünyası Konfederasyonu (CTA) Güvenlik Departmanı Başkanı Pedro Baltazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 12 yılda en az 150 iş insanının kaçırıldığını ve yaklaşık 100 Asya kökenli iş insanının güvenlik endişesiyle ülkeyi terk ettiğini aktardı.

Baltazar, "Adam kaçırma olayları ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Hükümet, bu suçla mücadele için güvenlik güçlerine yatırım yapmalı ve polis içinde uzman bir birim kurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mozambik Mali İstihbarat Ofisine (GIFiM) göre, adam kaçırma suçu, 2014 yılından bu yana organize suç gruplarına 33 milyon dolardan fazla gelir sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik'te Adam Kaçırma Krizi - Son Dakika

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