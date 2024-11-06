MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'de toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.11.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, TSK, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:35:36. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.