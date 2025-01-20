MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.