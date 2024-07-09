Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 helikopterle Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 CH-47 tipi helikopter, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › MSB, Bodrum'daki orman yangınına helikopter desteği sağlıyor - Son Dakika
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